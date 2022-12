Dani fez um hat-trick e embalou a vitória do Sousense

Dani brilhou ao marcar um hat-trick na goleada do Sousense ao Valonguense (6-1), em jogo da Série 2 da Divisão de Elite da A. F. Porto. Avançado está no primeiro ano de sénior.

Daniel Gabriel, conhecido por Dani no mundo do futebol, é um produto da formação do emblema da Foz do Sousa e está a viver o primeiro ano como sénior. No domingo, começou bastante cedo a desenhar aquele que seria o segundo hat-trick da temporada.

"Marquei logo no primeiro minuto, mas o melhor golo foi o segundo: recuperei a bola e ainda fiz uma roleta ao adversário antes de rematar", explica o jovem, de 19 anos, o principal destaque da goleada que o Sousense aplicou ao Valonguense.

A temporada não começou da melhor maneira, sendo que Dani teve de passar pelo habitual processo de adaptação ao escalão sénior, que se traduziu em ver alguns jogos da bancada. Mas, mal teve a oportunidade, não a desperdiçou.

"Claro que ficava triste por não ser convocado, até porque sempre dei tudo, mas faz parte do processo. Há uma grande diferença entre formação e seniores devido à idade. Agora partilho campo com jogadores que têm bastante experiência e isso vê-se nos pormenores", conta Dani, que já tinha feito três golos num jogo esta temporada, três jornadas antes, contra o Aparecida.

Embora seja a estreia no futebol sénior, Dani tem vivido uma temporada de afirmação e, em apenas 13 jogos, já conta com dez golos e cinco assistências.

Atualmente divide o tempo entre o futebol e um trabalho em part-time numa cadeia de restaurantes de "fast food", mas o sonho esteve sempre ligado ao desporto.

"Quero tentar ir o mais longe possível no futebol, mas tenho outro objetivo, que é entrar no curso de Desporto na faculdade. Se não for jogador, gostava de ser professor de Educação Física", revela Dani.