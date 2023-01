Dani Figueira castigado por ter aquecido quando estava suspenso

JN/Agências Hoje às 17:04 Facebook

O guarda-redes Dani Figueira, jogador do Estoril Praia, foi suspenso por um jogo pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), por ter participado no aquecimento de outros guardiões num encontro para o qual estava suspenso.

Dani Figueira estava a cumprir o castigo na partida frente ao Benfica, da 12.ª jornada da I Liga, disputada em 06 de novembro de 2022, e, apesar de não surgir na ficha do jogo, ajudou o seu substituto, Pedro Silva, nos exercícios de aquecimento antes do início do encontro, que o Benfica venceu por 5-1.

O Conselho de Disciplina da FPF considerou que a presença do guarda-redes em campo infringiu o regulamento disciplinar da Liga de clubes e sancionou o jogador com um jogo de suspensão, o mínimo previsto no artigo 160.º (não acatamento de decisões).

Dani Figueira, de 24 anos, foi ainda multado em 327 euros, enquanto o Estoril Praia, 13.º classificado do campeonato, foi punido com uma multa no valor de 1.632 euros.