Dani Olmo salva Espanha nos descontos, Dinamarca vence por oito golos

Um golo de Dani Olmo, já nos descontos, salvou, este domingo, a Espanha de novo tropeção no apuramento para o Mundial2022, num início de jornada em que a França também venceu e a Dinamarca chegou aos oito golos.

Depois de um mau início no arranque da qualificação para o campeonato no Qatar, Espanha e França conseguiram finalmente vencer, mas com nota muito sofrível para os espanhóis.

Depois de empatar na estreia no grupo B, diante da Grécia, a seleção treinada por Luis Enrique, na qual o leão Pedro Porro teve estreia absoluta, voltou a mostrar poucos argumentos, num jogo em que sofreu para dar a volta ao marcador.

A Geórgia esteve na frente, graças a um golo de Khvicha Kvaratskhelia pouco antes do intervalo, aos 44 minutos.

Na segunda parte, a Espanha empatou por Ferran Torres, com o jogador do Manchester City a conseguir a igualdade aos 56, e quando tudo parecia encaminhado para novo constrangimento espanhol, Olmo fez o 2-1, aos 90+2, num lance em que o guarda-redes contrário, adiantado, não conseguiu evitar o golo.

Na ronda, também a França conseguiu a primeira vitória no grupo D, com os campeões mundiais a triunfarem em Astana, na visita ao Cazaquistão, com golo de Dembélé (19) e um autogolo de Maliy (44), ainda antes de Mbappé desperdiçar um penálti (75).

No grupo I, a Inglaterra somou a segunda vitória e isolou-se na frente, ao vencer na visita à Albânia, com golos de Harry Kane (39) e Mount (63), num dia em que a Polónia, de Paulo Sousa, ainda recebe hoje Andorra.

Em outros jogos da tarde, os triunfos dos ex-campeões mundiais Espanha, França e Inglaterra são nota de destaque, mas também o são os números com que a Dinamarca chegou hoje à sua segunda vitória, mostrando-se implacável frente a uma frágil Moldávia.

Depois de vencer Israel na estreia (2-0), a Dinamarca derrotou hoje os moldavos por 8-0, num jogo em que ao intervalo já tinha uma mão cheia.

Dolberg (19 e 48 minutos), Damsgaard (22 e 29), Stryger Larsen (35), Jensen (39), Skov (81) e Ingvartsen (89) foram 'obreiros' da goleada.