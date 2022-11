Daniel Alves é a surpresa na lista do Brasil para o Mundial

JN Hoje às 16:55 Facebook

Sem jogadores a atuar em Portugal, a lista divulgada pelo selecionador nacional do Brasil, Tite, para a fase final do Mundial tem no lateral direito Daniel Alves, de 39 anos, a principal surpresa.

A chamada de Daniel Alves, atualmente nos mexicanos do Pumas, terá sido a principal surpresa na lista de convocados do Brasil para a fase final do Campeonato do Mundo do Catar, que se jogará entre 18 de novembro e 20 de dezembro deste ano.

O lateral direito, de 39 anos, prepara-se para disputar o terceiro Mundial da carreira e é visto pelo selecionador brasileiro, Tite, como "um dos capitães da equipa e um acréscimo na parte técnica e tática".

A lista não conta com qualquer jogador a atuar na Liga lusa, mas contém nomes bem conhecidos do futebol português, como os ex-portistas Alex Telles, Alex Sandro, Danilo, Eder Militão, Thiago Silva e Casemiro, o ex-Benfica Ederson e o antigo avançado do Sporting e Vitória de Guimarães, Raphinha.

"Estamos focados em fazer o melhor trabalho possível. São sempre apontadas três ou quatro seleções a um nível mais alto, mas o torneio tem características específicas. O Mundial é um jogo só, mas assumimos que o Brasil é um dos favoritos", referiu Tite.

A "canarinha" integra o Grupo G, juntamente com a Sérvia, a Suíça e os Camarões.

Convocatória:

Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Defesas: Daniel Alves (Pumas), Danilo (Juventus), Alex Telles (Sevilha), Alex Sandro (Juventus), Bremer (Juventus), Eder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea);

Médios: Casemiro (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United) e Lucas Paquetá (West Ham);

Avançados: Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Neymar (PSG), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham) e Rodrygo (Real Madrid)