Daniel Bragança regressa aos treinos no Sporting

Dez meses depois, o médio do Sporting, Daniel Bragança regressou à preparação em Alcochete, após ultrapassar uma grave lesão no joelho direito.

Operado no início de julho a uma entorse traumática no joelho direito com lesão do ligamento cruzado anterior, o futebolista, de 23 anos, voltou finalmente a treinar com os restantes colegas, sob a supervisão de Rúben Amorim. A apenas três jornadas do fim do campeonato, há a possibilidade de somar alguns minutos.

Jovane e St. Juste, lesionados, continuam entregues ao departamento médico. No sábado à noite, o Sporting defronta o Marítimo, no Estádio José de Alvalade, em Lisboa.