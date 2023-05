Daniel Bragança renova contrato até 2027

O Sporting anunciou, este sábado, a renovação de contrato, até 2027, com Daniel Bragança. O jogador ficou com uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros.

No dia em que completa 24 anos, Daniel Bragança recebeu uma prenda de aniversário de Alvalade: a renovação de contrato até 2027. O médio, que sofreu uma lesão grave na pré-temporada e, por isso, não realizou qualquer jogo esta época, não escondeu a felicidade por poder continuar a jogar de leão ao peito.

"Depois de algum tempo parado, agradeço ao Sporting pela confiança. É um sentimento de muito orgulho poder renovar novamente pelo clube do meu coração. Não foi um ano fácil para mim e depositar esta confiança é mais uma motivação para encarar o próximo ano. Já estou aqui há muitos anos e a responsabilidade faz parte de estar num clube desta dimensão. Já faz parte do meu ADN. Tive de perceber que só podia trabalhar e focar-me na recuperação para poder voltar a treinar e jogar. Foi difícil, mas já passou. Agora tenho de aproveitar, tendo em conta que já estou bem e a trabalhar integrado, para aproveitar tudo o que o futebol tem de bom e ser feliz", afirmou Daniel Bragança, em declarações à Sporting TV.

Daniel Bragança, que fez grande parte da formação no clube de Alvalade, chegou ao plantel principal em 2020/21, disputou 61 jogos e marcou dois golos em duas épocas. Agora, vai ficar blindado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.