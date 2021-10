Daniel Bragança renova contrato com o Sporting até 2025

JN/Agências Hoje às 21:00 Facebook

O futebolista Daniel Bragança renovou contrato com o Sporting até 2025, com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, anunciou esta terça-feira o clube, com o médio a afirmar que quer "continuar a fazer história" nos leões.

Daniel Bragança, de 22 anos, fez a sua formação no clube e, depois de dois empréstimos, acabou por ficar no plantel principal na época 2020/21, sagrando-se campeão nacional ao serviço do Sporting.

"É mais uma renovação, um reconhecimento da parte do clube daquilo que tem sido o meu trabalho ao longo dos anos. Estou muito feliz por esta renovação e por continuar a fazer a minha história neste clube", disse, em declarações aos meios de comunicação do clube.

O médio, que esta época foi utilizado em sete jogos, salienta que a renovação lhe dá "mais motivação" para continuar a trabalhar, mas também mais responsabilidade.

"Temos uma grande união neste clube. Também é por eles (colegas) que estou aqui hoje a renovar. Estou-lhes muito grato porque tivemos um ano excelente e continuamos a fazer, outra vez, um bom ano. É também por eles que vou continuar a trabalhar porque este grupo merece 200% de todos nós"", referiu, lembrando a conquista do campeonato, da Taça da Liga e da Supertaça.