Daniel Bragança sofre lesão grave e vai ser operado

Médio do Sporting lesionou-se em encontro particular frente ao Estoril no joelho direito e será baixa para Ruben Amorim durante vários meses.

O azar bateu à porta de Daniel Bragança. O médio de 23 anos saiu lesionado do particular deste sábado frente ao Estoril, que o Sporting venceu por 4-0, a contas com uma entorse traumática no joelho direito com lesão do ligamento cruzado anterior.

Em nota oficial, o emblema de Alvalade confirma que o jogador será submetido a intervenção cirúrgica "oportunamente", mas falhará vários meses desta temporada.

Daniel Bragança tem sido aposta intermitente de Ruben Amorim, maioritariamente a sair do banco, mas nesta pré-temporada até já tinha apontado um golo, na vitória por 2-1 frente à equipa B.