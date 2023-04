Daniel Carriço anuncia final da carreira: "Sou um privilegiado"

O defesa internacional português Daniel Carriço anunciou, esta sexta-feira, o adeus aos relvados, numa mensagem publicada nas redes sociais e nas quais fez questão de agradecer a todos os clubes que representou, bem como à Federação Portuguesa de Futebol.

Aos 34 anos, e depois de ter representado os espanhóis do Almería, em 2021/22, o defesa central optou por pendurar as chuteiras, pondo um ponto final numa carreira durante a qual conquistou quatro Ligas Europa, ao serviço do Sevilha, uma Taça de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira em representação do Sporting.

"Chegou o dia de vos anunciar que termino a minha carreira enquanto jogador de futebol profissional. Sou realmente um privilegiado por ter realizado o meu sonho! O futebol deu-me os melhores momentos da minha vida, muitas conquistas e muitas emoções inesquecíveis", escreveu Daniel Carriço, no Instagram, após 16 épocas de futebol profissional, durante as quais realizou 372 jogos (14 golos marcados).

Carriço foi internacional AA por Portugal numa ocasião, tendo alinhado 31 minutos num jogo amigável frente a Itália, realizado em junho de 2015.