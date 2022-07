JN/Agências Hoje às 18:12 Facebook

O antigo jogador Daniel Kenedy é o novo diretor técnico para o futebol profissional do Estrela da Amadora, anunciou, esta quarta-feira, o emblema que milita atualmente na II Liga portuguesa, através das redes sociais do clube.

Numa publicação acompanhada de fotografias de Daniel Kenedy a assinar o contrato acompanhado do presidente da SAD da formação amadorense, Paulo Lopo, o Estrela da Amadora faz regressar à estrutura do clube uma das principais figuras da história do emblema.

Formado no Benfica, onde iniciou a carreira como sénior, Daniel Kenedy jogou durante três épocas nos "estrelistas" (1998/99 a 2000/01), depois de passagens pelos franceses do Paris Saint-Germain, pelo F. C. Porto e pelos espanhóis do Albacete, cedido pelos portistas.

Depois do Estrela da Amadora, o antigo defesa esquerdo representou ainda Marítimo, Sporting de Braga e Académica, antes de rumar aos cipriotas do APOEL e aos gregos do Ergotelis, Kallithea, Aias FC e Peramaikos, estes dois últimos como jogador e treinador.

Retornou a Portugal para orientar Sintra Football, Pinhalnovense, Vitória de Sernache, Coruchense, Almancilense, Leixões e SL Cartaxo, estando parado desde 2018/19, até assumir agora esta função na estrutura do Estrela da Amadora, aos 48 anos de idade.