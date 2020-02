Daniel Maldini segue pisadas de avô e pai e estreia-se pelo AC Milan

Hoje às 23:08 Facebook

O jovem futebolista Daniel Maldini, de apenas 18 anos, estreou-se, domingo, com a camisola do AC Milan, um clube em que o pai, Paolo, e o avô, Cesare, singraram, e descreveu a estreia como um "sonho concretizado".

Apesar de ter sido lançado pelo técnico Stefano Pioli já no período de compensação no empate a um golo na receção ao Verona, em jogo da 22.ª jornada da primeira liga italiana, o ponta de lança exultou com a estreia.

"Foi um sonho, foi pena o resultado. Esta estreia era um objetivo que tinha. Agora, espero continuar neste caminho. Senti uma grande emoção neste domingo e tive o apoio do meu pai [atual diretor desportivo do clube de AC Milan]", disse Daniel Maldini à televisão dos milaneses.

O jovem avançado, que na frente de ataque tem a concorrência do português Rafael Leão, do sueco Zlatan Ibrahimovic e do croata Ante Rebic, deu continuidade à "saga" iniciada pelo avô, Cesare Maldini, em 1954 e terminada em 1966, sendo este mais tarde treinador do clube, de 1972 a 1974.

Mais tarde, Paolo Maldini, pai de Daniel, vestiu a camisola do AC Milan pela primeira vez, com 16 anos, em 1985, tendo disputado um total de 902 jogos e anotado 33 golos.