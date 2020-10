Daniel Martin ganha terceira etapa e aproxima-se de Roglic

Hoje às 20:09 Facebook

O irlandês Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) aproximou-se esta quinta-feira do líder da Volta a Espanha em bicicleta, o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), ao batê-lo ao sprint no alto de Laguna Negra, no final da terceira etapa.

Martin, de 34 anos, cumpriu os 166,1 quilómetros entre Lodosa e Laguna Negra em 4:27.49 horas, à frente de Roglic e do equatoriano Richard Carapaz (INEOS), terceiro, todos com o mesmo tempo.

Na geral, o esloveno lidera com cinco segundos de vantagem para Martin, que aproveitou as bonificações, e 13 segundos para Carapaz.

Do quinteto luso em prova, o melhor foi Ricardo Vilela, no 66.º lugar, aproveitando para subir 29 posições, reentrando no top 100 para o 95.º posto, numa geral em que Rui Costa (UAE Emirates) continua a ser o melhor, em 32.º, apesar da queda de 13 posições, ao ser 109.º.

Nelson Oliveira (Movistar) foi 97.º e segue em 67.º da geral, com Ivo Oliveira (143.º) e Rui Oliveira (153.º), ambos da UAE Emirates, mais distanciados.

Final da sexta etapa alterado

Entretanto, esta quinta-feira, a organização anunciou que o final da sexta etapa já não vai chegar ao Tourmalet, em França, dada a declaração do estado de emergência naquele país.

Em vez da ida a uma das montanhas míticas do ciclismo internacional, a jornada de domingo vai arrancar em Biescas, como planeado, e terminar em Formigal, depois de o Col du Tourmalet ter sido riscado da mesma maneira que o Izoard foi na Volta a Itália, que previa essa subida para sábado.

Na Vuelta, a nova configuração da sexta tirada incluirá 146,4 quilómetros e conta com a subida ao Alto de Petralba, de terceira categoria, seguido do Alto de Cotefablo, de segunda, antes da mudança no traçado original, com uma meta volante para a segunda passagem em Biescas e uma subida à estação de Aramón Formigal, com um total de 3040 metros de acumulado de subida.