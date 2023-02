Daniel Martínez é o vencedor da 49.ª edição da Volta ao Algarve

JN/Agências Hoje às 20:44 Facebook

O ciclista colombiano da INEOS, que tinha sido terceiro em 2022, sucede ao belga Remco Evenepoel, que tinha triunfado na corrida no ano passado pela segunda vez, após uma primeira conquista em 2020.

O colombiano Daniel Martínez (INEOS) sagrou-se, este domingo, o vencedor da 49.ª edição da Volta ao Algarve, ao ser quarto no contrarrelógio individual da quinta e última etapa, vencido pelo suíço Stefan Küng (Groupama-FDJ).

Martínez, de 26 anos, fez o quarto melhor tempo do dia, 16 segundos abaixo dos 29.34 minutos conseguidos por Küng, mais rápido nos 24,4 quilómetros disputados em Lagoa, à frente do francês Rémi Cavagna (Soudal-QuickStep), segundo, a quatro segundos, e do italiano Filippo Ganna (INEOS), terceiro, a 10 segundos.

Nas contas da geral, o colombiano ficou dois segundos à frente de Filippo Ganna, seu companheiro de equipa, com o belga Ilan Van Wilder (Soudal-QuickStep) no terceiro posto, a 15 segundo do vencedor. João Almeida (UAE Emirates) acabou como melhor português, em sexto, a 40 segundos do vencedor.

