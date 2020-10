Daniel Mclay repete triunfo em etapa da Volta a Portugal

José Pedro Gomes Hoje às 17:52, atualizado às 18:00 Facebook

Pelo segundo dia consecutivo, o inglês Daniel Mclay (Arkea Samsic) venceu uma etapa na Volta a Portugal, voltando a bater toda concorrência, em nova chegada ao sprint, desta feita em Torres Vedras.

Tal como na véspera, os principais rivais do britânico nos últimos metros da tirada foram Riccardo Minali (Nippo Delko) e Leangel Linarez (Miranda-Mortágua), que completaram, respetivamente, o pódio do dia, invertendo as posições de ontem.

No grupo da frente, em 11.º lugar, chegou também, o camisola amarela Amaro Antunes (W52/FC Porto), que mantém-se na liderança da corrida, com 13 segundos de vantagem para o Frederico Figueiredo (Atum General/Tavira) e 1:13 minutos para o companheiro de equipa Gustavo Veloso.

Este domingo, o pelotão vai percorrer a etapa 7, na ligação de 161 quilómetros entre Loures e Setúbal, que antecede o contrarrelógio final em Lisboa.