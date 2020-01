Daniel Podence oficializado no Wolverhampton

Hoje às 11:07 Facebook

O Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, conta com mais um português no plantel.

O Wolverhampton anunciou, esta quinta-feira, mais uma novidade no plantel com a contratação de Daniel Podence ao Olympiacos. O português assina um contrato válido por quatro anos e meio, embora a transferência ainda esteja dependente de autorização internacional, segundo informam os "Wolves" em comunicado oficial no site do clube.

O português de 24 anos estava em grande plano no clube grego e as boas exibições valeram-lhe uma convocatória à seleção nacional, apesar de não se ter estreado. Em Inglaterra, vai ser a camisola 10 do novo clube, juntando-se a outros sete portugueses: Rúben Neves, João Moutinho, Rui Patrício, Rúben Vinagre, Pedro Neto, Bruno Jordão e Diogo Jota.

Daniel Podence publicou uma mensagem nas redes sociais a despedir-se do Olympiacos.