Daniel Ramos: "Devemo-nos sentir muito bem pelo que fizemos"

JN Ontem às 23:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Daniel Ramos considerou que a equipa fez uma exibição "excelente", apesar da derrota frente ao Sporting (2-1), esta sexta-feira, em Alvalade, em jogo da 22.ª jornada da Liga.

"A exibição foi excelente. Devemo-nos sentir muito bem pelo que fizemos. Fizemos um excelente jogo. Não é fácil jogar contra o Sporting, pela sua qualidade de jogo. Demonstrámos que temos uma grande equipa. Não é por acaso que fizemos a exibição que fizemos", começou por salientar o técnico dos insulares, continuando sobre o golo sofrido a acabar que ditou a derrota: "Foi um amargo de boca muito grande, merecíamos mais do que levamos para casa. Por vezes, tivemos domínio, dividimos o jogo. Na primeira aproximação à baliza, eles fazem golo".

Daniel Ramos avançou estar contente pelo que os jogadores fizeram. E justifica: "Quer na primeira ou na segunda parte fomos consistentes. A equipa pressionou, tentou ser arrojada a controlar a profundidade do Sporting. Temos confiança para o fazer. Até podia correr mal mas a culpa seria sempre minha. Foi estratégico. Hoje [sexta-feira] fizemo-lo para nos testarmos para ver se este caminho vale a pena. E claramente vale. Com esta alma e qualidade de treino, porque isto não cai do céu, é preciso acreditar muito. A minha maltinha está de parabéns. Acho que perdemos injustamente. Os dados confirmam-no. Estamos satisfeitos pelo que conseguimos do ponto de vista exibicional".