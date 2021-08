Daniel Ramos: "Disse ao grupo que foram fantásticos, uns heróis"

JN Ontem às 23:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, considerou que a equipa fez uma "exibição excelente" e "respondeu muito bem às adversidades", após o triunfo por 1-0, ante os eslovenos do Olimpija Ljubljana, na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa.

"Foi uma exibição excelente, acho que a equipa respondeu muito bem a todas essas adversidades, estamos todos de parabéns. Disse ao grupo há bocadinho que foram fantásticos, foram uns heróis", enalteceu o técnico dos açorianos.

E prosseguiu: "Percebemos que a equipa do Olimpija iria arriscar, teria que obrigatoriamente ser uma equipa mais pressionante, a tentar ter bola. Têm um estilo de jogo direto, que nós precisávamos de contrariar e as alterações [no onze] foram no sentido de dar bola à equipa".

Daniel Ramos anotou que a equipa tem de "estar o mais preparada possível" para os próximos jogos. "Vamos tentar fazê-lo e tentar descansar agora, quase não vamos ter tempo para treinar. Vamos ver como é que a equipa vai estar neste período e como vai chegar ao próximo jogo", completou.