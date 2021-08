Daniel Ramos diz que Santa Clara pode "ombrear" com sérvios

JN/Agências Hoje às 16:37 Facebook

O treinador Daniel Ramos elogiou, esta quarta-feira, o Partizan, mas afirmou que se o Santa Clara estiver ao "mais alto nível" pode "ombrear" com o adversário sérvio no jogo da primeira mão do play-off da Liga Conferência Europa.

O técnico considerou o Partizan um "histórico do futebol europeu", que tem uma "belíssima equipa", mas disse ter a convicção de que o Santa Clara pode disputar a eliminatória europeia.

"[A qualidade do Partizan] Não nos tira a legitima possibilidade de nós lutarmos pela eliminatória. Também temos essa convicção, temos este acreditar de que um Santa Clara ao mais alto nível pode defrontar um Partizan forte, pode ombrear com o Partizan", afirmou na antevisão ao encontro do play-off.

O treinador lembrou que o próximo adversário, que tem quatro vitórias em quatro jogos disputados no campeonato sérvio, tem uma "equipa forte", "recheada de bons jogadores, quase todos eles internacionais".

"Temos o Partizan fresco, porque conseguiu adiar o seu jogo [do campeonato], coisa que nós não conseguimos, são armas desiguais, claramente, mas nós vamos com as nossas", afirmou, referindo-se ao jogo da jornada passada frente ao Moreirense que os açorianos tentaram adiar.

Para os últimos jogos, o Santa Clara tem tido 12 jogadores indisponíveis, 10 dos quais devido à infeção por covid-19. Daniel Ramos avançou que alguns dos jogadores indisponíveis poderão ser dados como recuperados antes do encontro da LCE, uma vez que os resultados dos testes à covid-19 vão ser conhecidos esta tarde, a partir 17 horas.

"Estamos à espera dos resultados dos testes. Temos 14 jogadores mais o guarda-redes, é aquilo que eu sei que neste momento tenho. Também sei que posso ter mais a partir das cinco da tarde", assinalou.

Questionado sobre a possibilidade de a experiência europeia ter impactos negativos no rendimento da equipa ao longo da época, Daniel Ramos disse acreditar que tal não vai acontecer devido ao "espírito de grupo" no clube.

"Aquilo que me preocupa é o perder jogadores e perdermos qualidade no plantel. Se possível entrar um ou outro jogador, que estamos a tentar, de forma que a equipa fique com capacidade de resposta", começou por responder.

E concluiu: "com o espírito de grupo que existe, com a união, com a ideia de jogo que existe, com a capacidade de todos trabalharmos num sentido ganhador, onde não há culpados nas derrotas e onde todos festejámos as vitórias, acho que podemos novamente fazer um bom campeonato".

Santa Clara e Partizan defrontam-se na quinta-feira, às 21.30 locais (20.30 horas em Portugal Continental), no estádio de São Miguel, nos Açores, na primeira mão do play-off de acesso à Liga Conferência Europa.