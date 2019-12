Daniel Ramos: "Não tenho problema em entrar a meio da época"

Bernardo Monteiro Hoje às 19:31 Facebook

Daniel Ramos foi, esta quarta-feira, apresentado como o novo treinador do Boavista, rendendo Lito Vidigal. Nas primeiras palavras enquanto técnico dos axadrezados, disse querer um "futebol bonito".

Foi inicialmente adiada mas acabou mesmo por se realizar esta quarta-feira. Daniel Ramos assinou por meia época com o Boavista, rendendo Lito Vidigal, e disse estar contente e orgulhoso pela confiança do clube.

"Obrigado ao presidente por me dar a oportunidade de treinar este clube enorme. Acredito que estou preparado para este grande desafio. É um clube que está num caminho ascendente e todos esperamos voltar a ver o tão desejado Boavistão", começou por dizer o treinador, mostrando o desejo de implantar um futebol "mais atrativo e com outras características".

O contrato, esse, é de apenas meio ano, mas nada que assuste Daniel Ramos: "Se for do agrado do todos o contrato pode ser prolongado a qualquer momento. Quero que o Boavista pratique um futebol bonito, obviamente ganhando, porque isso é o mais importante no futebol. Não tenho problema em entrar a meio da época. Disse aos jogadores que quero chegar ao fim e dizer que valeu a pena", concluiu.

Daniel Ramos chega ao Boavista depois de, na época passada, ter orientado Chaves e Rio Aves. No currículo, conta com passagens por clubes como Marítimo, Santa Clara, Famalicão, Moreirense e Ribeirão.