Daniel Ramos nas opções do Panathinaikos para a próxima época

A imprensa grega avança esta quinta-feira que o Panathinaikos está a equacionar a contratação do treinador português Daniel Ramos, do Santa Clara, para a próxima época.

O clube grego, que uma jornada do fim da Superliga está na quinta posição, está já a preparar a próxima temporada e, para além do português, tem em carteira vários técnicos para assumirem o comando da equipa.

Daniel Ramos, de 50 anos, tem feito uma época bastante satisfatória pelos açorianos, atuais sétimos classificados da Liga, contando no currículo com passagens pelo Marítimo, Chaves, Boavista e Rio Ave, entre outros, mas nunca treinou no estrangeiro.