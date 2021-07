Daniel Ramos satisfeito com exibição do Santa Clara: "Fizemos história"

JN/Agências Ontem às 23:01 Facebook

Daniel Ramos, o técnico do Santa Clara, mostrou-se bastante agradado com a exibição dos açorianos e acredita que o resultado conquistado na Macedónia, contra o Shkupi, é um bom indício para a segunda mão. Além disso o técnico mostrou-se bastante feliz por a equipa ter "feito história". "Pela primeira vez uma equipa portuguesa participa na [Liga] Conferência Europa e a primeira vitória é do Santa Clara e a primeira participação é do Santa Clara. É motivo de orgulho", ressalvou o técnico.

"A vantagem de 3-0 é um bom conforto. Permite-nos gerir o jogo da segunda mão se calhar de outra forma, mas não deixando de ter os comportamentos que eu vou pedir novamente. Os comportamentos de uma equipa dominadora", afirmou.

Apesar da vantagem, Daniel Ramos realçou que a equipa açoriana não pode "facilitar" no encontro da segunda mão.

"Vamos procurar novamente fazer um bom jogo, se possível vencer e temos esta eliminatória, digamos, bem encaminhada para ultrapassar. Dependemos só de nós. Vamos jogar em casa perante a nossa massa associativa", apontou.

Sobre o triunfo de hoje, Ramos enalteceu o trabalho dos jogadores e destacou a "boa preparação" da equipa para a eliminatória europeia.

O treinador dos açorianos considerou a vitória no primeiro jogo oficial da época como um "bom mote" para a realização de "um grande campeonato".

"Foi uma vitória boa, estamos muito contentes por termos vencido, ainda mais por termos vencido pela margem de três golos. Acho que fizemos um excelente jogo, uma excelente demonstração de qualidade coletiva. Parabéns à minha rapaziada que teve muito bem", afirmou.