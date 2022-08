Daniel Ricciardo deixa a McLaren no fim do ano

JN Hoje às 15:57 Facebook

A McLaren anunciou, esta quarta-feira, que o piloto australiano Daniel Ricciardo vai deixar a equipa no final da temporada.

"A McLaren Racing e Daniel Ricciardo concordaram mutuamente que o Daniel deixará a equipa no final da temporada de 2022. A equipa agradece ao Daniel por toda a sua dedicação e contribuição, incluindo aquela vitória memorável em Monza. Estamos ansiosos para terminar a temporada fortemente juntos", pode ler-se numa publicação no Instagram.

"Foi um privilégio fazer parte da McLaren nas duas últimas épocas, mas, depois de vários meses de discussão, decidimos terminar o contrato mais cedo. Vou anunciar os meus planos no tempo certo, mas, independentemente aquilo que o próximo capítulo me trouxer, não tenho arrependimentos e estou orgulhoso do esforço e do trabalho", reagiu o piloto.

Daniel Ricciardo, de 33 anos, estreou-se na Fórmula 1 em 2012 na Toro Rosso, antiga equipa satélite da Red Bull. Em 2014, chegou à equipa principal onde esteve até 2018, até ter chegado à McLaren. Atualmente, ocupa o 12.º lugar do Mundial, com 19 pontos.