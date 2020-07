Danilo admite vontade de jogar em Inglaterra e elogia Arsenal

JN Hoje às 14:59 Facebook

Médio do F. C. Porto aborda interesse do Arsenal e fala no desejo de experimentar um campeonato mais competitivo do que o português.

Em declarações ao portal Yahoo Sports, o internacional português admite a possibilidade de sair do F. C. Porto para atuar num campeonato com um nível de exigência superior ao português. "Gosto de estar aqui no F. C. Porto, no meu país, mas quero ir para uma liga melhor. Como a Premier League. É a melhor Liga do Mundo", começa por dizer Danilo, médio dos azuis e brancos.

"O Arsenal joga bom futebol, penso que encaixo no estilo pela forma como jogam, a pensar na bola e com a equipa a manter-se junta. É uma boa forma de jogar", destaca o internacional português que acabou de se sagrar campeão pelos dragões. "Por vezes revejo-me no Casemiro, pois penso que somos semelhantes. Mas ainda tenho de melhorar para estarmos ao mesmo nível", sublinha.