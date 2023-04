Danilo e a eliminatória com o Sporting: "Vai ser preciso a melhor Juventus"

JN Hoje às 14:21 Facebook

Danilo alerta para as dificuldades que o Sporting pode criar à Juventus e acredita que Dusan Vlahovic, recuperado para o duelo com os leões, será capaz de quebrar o jejum de golos em breve.

Na antevisão ao duelo com o Sporting, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, Danilo, antigo defesa do F. C. Porto, sublinha que "vai ser preciso a melhor Juventus" para poder alcançar um resultado positivo.

"O Sporting eliminou o Arsenal, o atual líder da Premier League", ressalvou o internacional brasileiro, que renovou recentemente pelo clube italiano até 2025.

Dusan Vlahovic está recuperado para o embate com os leões e Danilo acredita que o internacional sérvio será capaz de quebrar a atual série de quatro jogos sem marcar.

"Ele está calmo e pensa na equipa em primeiro lugar. É uma fase difícil que vai superar. Quando ele marcar novamente, fará a diferença, ainda que o seu trabalho não seja só marcar golos", explicou.

O jogo entre a Juventus e o Sporting, referente à primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, está marcado para as 20 horas desta quinta-feira, em Turim.