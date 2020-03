Danilo e Manafá titulares frente ao Santa Clara

Hoje às 18:29 Facebook

Sérgio Conceição promove três mudanças em relação à equipa que defrontou o Bayer Leverkusen, na quinta-feira. Uribe e Zé Luís ficam de fora.

As titularidades de Manafá e Danilo são as principais novidades no onze do F. C. Porto que esta segunda-feira (19.30 horas) defronta o Santa Clara, na 23.ª jornada da Liga, nos Açores.

Manafá será o lateral-direito, enquanto Corona sobe para extremo, enquanto Danilo substitui Uribe e fará dupla com Sérgio Oliveira no meio-campo. Soares e Marega serão os avançados.

Santa Clara: Marco; Sagna, Fábio Cardoso, João Afonso e Sanussi; Lincoln, Anderson Carvalho e Francisco Ramos; Carlos Júnior, Costinha e Thiago Santana

F. C. Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Marcano e Alex Telles; Corona, Sérgio Oliveira, Danilo e Otávio; Marega e Soares

Carlos Xistra será o árbitro do encontro.