Danilo e o "orgulho" em ser dragão multiplicado por 200

O internacional português, contratado ao Marítimo em 2015, atingiu a marca das duas centenas de jogos com a camisola dos dragões, frente ao Braga.

O internacional português Danilo Pereira disse esta segunda-feira que os 200 jogos com a camisola do FC Porto, marca que atingiu frente ao Braga, na jornada inaugural do campeonato, é um "motivo de orgulho".

"É sempre um motivo de orgulho, um prazer enorme fazer 200 jogos por um clube tão grande como o F. C. Porto, um clube que sempre me acolheu de uma forma muito especial e pelo qual tenho um grande carinho", referiu o médio defensivo de 29 anos, citado numa nota publicada no site oficial do clube.

Esta é a sexta época do internacional português ao serviço dos dragões. A estreia foi em 2015, pela mão de Julen Lopetegui, num ano em que também se estreou na Liga dos Campeões.

Depois de Aris (Grécia), por quem se estreou como sénior após formação no Estoril e no Benfica, passou por Parma (Itália) e Roda (Holanda), e jogou no Marítimo. Hoje, é o capitão do F. C. Porto.