Danilo é solução permanente para o problema central da seleção

Jogador do PSG deixou o meio-campo para se tornar aposta na defesa. Na seleção, já substituiu Rúben Dias e agora rende Pepe.

Danilo é a aposta clara de Fernando Santos para o eixo da defesa de Portugal, que não contará com Pepe nos dois últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações, diante da República Checa (sábado) e da Espanha (terça-feira), depois de o central do F. C. Porto ter sido dispensado dos trabalhos devido a problemas físicos.

Médio de raiz, o jogador do Paris Saint-Germain passou nos últimos meses a ser utilizado de forma regular no setor recuado, tanto no clube parisiense como na seleção, e transmite total confiança a Fernando Santos para desempenhar o lugar, a ponto de o técnico ter decidido não convocar ninguém para o lugar de Pepe.