Danilo em isolamento no regresso ao PSG

O internacional português Danilo Pereira, um dos mais recentes reforços do Paris Saint-Germain, vai ficar isolado do restante plantel, por ter estado em contacto com Cristiano Ronaldo, que teve um teste positivo à covid-19.

O campeão francês esclarece que está a seguir o protocolo sanitário, já que o médio, transferido do F. C. Porto mesmo no final do mercado, esteve em contacto com o capitão da seleção no estágio luso para o jogo contra a Suécia, da Liga das Nações.

Por essa razão, Danilo Pereira esteve pela primeira vez no centro Ooredoo, do PSG, mas recebeu ordens para ficar afastado do resto do plantel, a fazer sessões individuais, enquanto espera pelos resultados dos testes efetuados já em Paris.

O médio luso, que recebeu a camisola 15, ainda não chegou a integrar-se na formação treinada por Thomas Tuchel, já que assim que o mercado de transferências encerrou, o jogador foi para a seleção.

Quem já pode ser utilizado pelo PSG é o italiano Moise Kean, também ele reforço dos últimos dias de mercado e igualmente ao serviço da sua seleção. Ao contrário de Danilo, não lhe foi pedido o isolamento.

A outra nova opção para Tuchel é Rafinha, que já está a treinar no Ooredoo há semana e meia.