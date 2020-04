Danilo espera para ver se será possível retomar a época

JN Hoje às 19:45 Facebook

Capitão do F. C. Porto acredita que a equipa será capaz de manter a liderança, caso o campeonato recomece.

Numa entrevista transmitida este sábado nas redes sociais do clube azul e branco, Danilo Pereira não se mostrou certo quanto ao fim da paragem dos campeonatos em tempo útil. "Vamos esperar para ver quando e se vai ser possível recomeçar. A saúde é o mais importante", disse o médio portista, ainda assim, convencido de que "a preparação que os jogadores estão a fazer em casa" permitirá que os dragões estejam "em condições de manter o primeiro lugar".

"Estávamos numa boa fase, a equipa estava confiante e as coisas saíam bem. Ter de parar por uma situação destas é complicado", referiu o internacional português, satisfeito pelo facto de, antes da interrupção das provas pelo surto do novo coronavírus, o F. C. Porto ter conseguido chegar à liderança. "Não foi fácil chegar a primeiro. Tivemos muitas adversidades durante a época, houve muitas críticas e muita gente a não acreditar", sublinhou Danilo, atribuindo grande parte do mérito a Sérgio Conceição.

"Dentro do clube e do nosso grupo, houve sempre alguém que acreditou mais do que todos. O mister transmitiu-nos sempre muita confiança e crença de que íamos ser capazes de atingir os nossos objetivos. Felizmente, conseguimos dar a volta ao período mau que vivemos e chegamos ao primeiro lugar. Penso que, quando tudo isto passar, vamos conseguir manter essa posição", destacou.