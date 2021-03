Danilo fora dos 23 eleitos para embate com Azerbaijão

JN/Agências Hoje às 16:05 Facebook

O médio Danilo Pereira ficou fora dos 23 eleitos da seleção portuguesa de futebol para o encontro desta quarta-feira com o Azerbaijão, da primeira jornada do Grupo A europeu de apuramento para o Mundial de 2022, em Turim.

Do lote de 24 futebolistas eleitos para os três primeiros embates de apuramento, depois da saída por lesão de Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund), o selecionador luso, Fernando Santos, excluiu o jogador do Paris Saint-Germain, de acordo com a lista divulgada pela UEFA.

Danilo Pereira, que conta 44 internacionalizações AA - todas na "era" Fernando Santos - e dois golos, tinha sido utilizado nos últimos cinco encontros da formação das quinas, em quatro dos quais como titular.

O futebolista dos campeões franceses já não ficava fora de um jogo desde as meias-finais da Liga das Nações de 2019, mais precisamente do embate com a Suíça (3-1), em 5 de junho de 2019, no Dragão, que falhou devido a castigo.

A seleção portuguesa estreia-se hoje no Grupo A de apuramento para o Mundial2022, com a receção ao Azerbaijão, que foi deslocalizada do Estádio José Alvalade, em Lisboa, para Turim, em Itália, devido à pandemia de covid-19.

Depois do embate com os azeris, Portugal cumpre fora os outros dois jogos da ronda tripla de apuramento, defrontando a Sérvia, em Belgrado, no sábado, e o Luxemburgo, na Cidade do Luxemburgo, três dias depois. Os três jogos começam às 19.45 (hora de Lisboa).

Para garantir a oitava participação - sexta consecutiva - no Mundial, cuja edição de 2022 se realiza entre 21 de novembro e 18 de dezembro, no Qatar, Portugal precisa de vencer o agrupamento, sendo que o segundo classificado jogará um play-off de acesso à fase final.