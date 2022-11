Rui Farinha, em Doha Hoje às 10:02 Facebook

Danilo lesionou-se e vai estar de fora nas partidas com o Uruguai e com a Coreia do Sul.

Vítima de uma fratura de três arcos costais, à direita, no treino de sábado, Danilo Pereira foi considerado inapto pela Unidade de Saúde e de Performance da Federação Portuguesa de Futebol.

Caso Portugal se apure para a fase seguinte, a condição física do jogador vai ser diariamente avaliada.