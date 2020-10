Danilo muda-se para Paris mas diz que será "para sempre um dragão"

JN/Agências Hoje às 11:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O futebolista português Danilo Pereira agradeceu, esta segunda-feira, ao F. C. Porto pelos cinco anos em que esteve no clube, garantindo que será "para sempre um dragão", depois de se transferir para o Paris Saint-Germain.

"Foram cinco anos inesquecíveis de muito trabalho, alegria e de um orgulho constante em ser jogador do Futebol Clube do Porto. Levo comigo a grandeza do clube, o profissionalismo de todos que nele trabalham e o carinho dos adeptos. E, claro, os títulos de campeão nacional e Taça de Portugal conquistados. Muito obrigado por tudo. Para sempre um dragão", escreveu Danilo, na sua página na rede social Instagram.

O médio, que era o capitão dos "azuis e brancos", acompanha a mensagem de despedida com um vídeo em que lembra alguns momentos da passagem pelo Dragão, desde a apresentação até à conquista do título de campeão em 2019/20.

O médio internacional português Danilo Pereira foi emprestado pelo F. C. Porto ao Paris Saint-Germain, com opção de compra no final da temporada, informou o campeão francês de futebol.

"O Paris Saint-Germain tem o prazer de anunciar a chegada de Danilo Pereira ao clube. Proveniente do F. C. Porto, o médio, de 29 anos, será emprestado ao clube da capital até 30 de junho de 2021. O empréstimo tem opção de compra", lê-se no site do PSG.

Segundo apurou o JN, o PSG paga agora quatro milhões de euros e mais 16 no fim do empréstimo, que tem opção de compra obrigatória.

O capitão dos "dragões" deixa os campeões portugueses, aos quais chegou em 2015/16, proveniente do Marítimo, que o tinha comprado ao Parma.

O campeão europeu por Portugal terminou a sua formação no Benfica, depois de passagens pelo Arsenal 72 e pelo Estoril Praia, transferindo-se em 2010/11 para o clube italiano, que o emprestou ao Aris e ao Roda, antes de o vender ao Marítimo, em 2013 /14.