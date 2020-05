Danilo Pereira recorda final da Taça da Liga "emocionante" com Benfica

JN/Agências Hoje às 17:53 Facebook

Danilo Pereira, médio do F. C. Porto recordou esta sexta-feira o tempo em que jogou no Marítimo e destacou a final da Taça da Liga de 2014/15, perdida para o Benfica (2-1).

Em declarações à MarítimoTV, o internacional português lembrou os "tempos muitos agradáveis" passados na Madeira, nas épocas 2013/14 e 2014/15, em que contabilizou um total de 70 jogos e quatro golos, e disse ter partilhado o balneário "com muitos bons jogadores".

A última partida de Danilo com a camisola verde-rubra aconteceu a 29 de maio de 2015, na final da Taça da Liga diante do Benfica, que conquistou a prova ao ganhar por 2-1, no Estádio Cidade de Coimbra (Jonas e Ola John marcaram para as águias e João Diogo para os insulares).

"A parte mais marcante para mim foi a final da Taça da Liga, que, infelizmente, não conseguimos levantar a taça. Foi um momento marcante, porque tivemos um grande apoio da massa associativa, de pessoas que vieram da ilha para nos apoiar. Foi muito emocionante para mim e ficará para sempre no meu coração", contou.

Desde a saída do Marítimo, Danilo já vai na quinta temporada ao serviço do F. C. Porto, com 189 jogos e 17 golos, mas garante continuar a torcer pela formação madeirense.

"Pessoalmente, quero que o Marítimo consiga os seus objetivos da época. Estarei sempre a apoiar e sou mais um adepto que o Marítimo tem", desejou o jogador, de 28 anos, que leva 37 partidas e dois golos pela seleção portuguesa.