"Danilo saiu do F.C. Porto para ganhar mais dinheiro", diz Pinto da Costa

O presidente do F. C. Porto, Pinto da Costa, comentou esta segunda-feira a saída do médio Danilo para os franceses do Paris Saint Germain, apontando que os motivos financeiros foram determinantes para que o internacional português abraçasse um novo desafio na carreira.

"Saiu um capitão, mas não deixou a sua ligação ao F. C. Porto. Saiu por entendimento das duas partes, e porque ele achou que era o último momento para dar o salto e ganhar mais dinheiro, porque, no fundo, foi isso que o fez sair do F. C. Porto, pois o resto é conversa", disse o líder dos dragões.

Estando em Lisboa a acompanhar a carreira da equipa de ciclismo W52/FC Porto no contrarrelógio final da Volta a Portugal, o dirigente não quis aprofundar temas de futebol, abrindo apenas a exceção para abordar a saída de Danilo.

"Tem todo meu apreço pela maneira digna como saiu e como se sempre comportou no clube", concluiu Pinto da Costa.