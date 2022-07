Danny Loader brilha no triunfo contra o Gil Vicente

Após ter goleado o Arouca (5-1), de manhã, a equipa de Sérgio Conceição realizou o último jogo de treino à porta fechada, na tarde desta quarta-feira, antes da apresentação aos sócio com o Mónaco, marcada para sábado (às 20 horas). Os dragões derrotaram o Gil Vicente pela margem mínima (2-1), num encontro onde Danny Loader brilhou com dois golos e Fran Navarro marcou para os gilistas.

De início, Sérgio Conceição escalou o seguinte onze: Marchesín; João Mário, Pepe, Marcano, Wendell, Marko Grujic, Otávio, Pepê, Danny Namaso, Galeno e Toni Martínez.

No decorrer da partida ainda foram utilizados Vasco Sousa, Bernardo Folha, Francisco Meixedo, Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso, David Carmo, Zaidu, Matheus Uribe, Eustaquio, Bruno Costa, Gonçalo Borges, Medhi Taremi, Evanilson e Fernando Andrade, sendo que os restantes elementos do plantel portista realizaram trabalho específico.

Quase todos estiveram à disposição do treinador do F. C. Porto, à exceção de Wilson Manafá (tratamento, ginásio e treino condicionado).