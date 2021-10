Danny Loader chamado ao treino da equipa principal

O avançado da equipa B dos dragões, Danny Loader foi chamado a integrar o último treino do grupo liderado por Sérgio Conceição, antes do embate com o Boavista para a décima jornada da Liga.

Uma vez que apenas Wendell consta no boletim clínico dos portista e está a realizar tratamentos, esta chamada pode significar que o técnico dos azuis e brancos está atento ao trabalho do atacante britânico, de 21 anos, que anda não cumpriu qualquer minuto pela equipa principal do F. C. Porto.

Esta época, pela equipa B, Loader soma um golo (contra o Sporting da Covilhã) em oito jogos disputados, num total de 548 minutos.