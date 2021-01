Darwin anda a jogar com dores num joelho

Luís Antunes Hoje às 10:32 Facebook

Avançado uruguaio tem estado limitado, apesar de o problema não ser grave. Waldschmidt regressa após ter estado infetado com covid-19.

Darwin tem andado longe da forma ideal nos jogos e logo após o empate com o Nacional (1-1), na Luz, o treinador Jorge Jesus levantou a ponta do véu: "Darwin não esteve cá. Anda com um problema e ressentiu-se durante a semana". Ao que apurámos, o avançado tem apresentado queixas de uma dor ligeira num joelho. O problema não causa apreensão, mas será um dos fatores a interferir no rendimento do jogador.

O avançado uruguaio esteve infetado em novembro, depois de estar ao serviço da seleção uruguaia. Curiosamente, a partir daí, o rendimento do jogador baixou consideravelmente: antes marcou cinco golos em 11 jogos; depois de ter covid-19, regista três golos em 13 encontros.

Do atual leque de infetados, os responsáveis do Benfica mantêm a esperança que alguns dos elementos da defesa - Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo e Nuno Tavares - possam ainda entrar nas contas do dérbi lisboeta com o Sporting, na segunda-feira, um jogo muito importante para os encarnados. O caso, contudo, só deve ganhar contornos mais nítidos no final da semana. Com o Nacional (1-1), o Benfica teve de jogar com a defesa remendada.

Entretanto, Waldschmidt já voltou ao Seixal, depois de se encontrar infetado com a covid-19, e trabalha agora para tentar ser opção de Jorge Jesus no jogo com o Belenenses SAD (amanhã, 21.15 horas), na Luz, na luta por um lugar nas meias-finais da Taça de Portugal. O atacante já cumpriu o período regulamentar de isolamento de dez dias e será agora reavaliado para ver se está em condições de ser opção.