Benfica vence Famalicão com Darwin em destaque

O Benfica venceu (4-1), este domingo, o Famalicão, no Minho, em jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga. Darwin fez um hat-trick. Rafa e Bruno Rodrigues, pelos minhotos, também marcaram.

Os encarnados inauguraram o marcador aos seis minutos, por Darwin, que com um remate à entrada da área deixou o Benfica na frente do marcador. Apenas oito minutos depois, o uruguaio voltou a festejar depois de ter aproveitado da melhor forma uma assistência de Rafa. Ainda antes do intervalo, o Famalicão reduziu por Bruno Rodrigues, de cabeça, após de um cruzamento de Ivo Rodrigues

Na segunda metade, o Benfica entrou a todo o gás e fez o terceiro por Rafa após passe de Taarabt, que entrou na segunda parte. Darwin acabou mesmo por chegar ao hat-trick e, ao minuto 56, fechou a contagem depois de mais uma assistência de Rafa.

Com este resultado, o Benfica, terceiro colocado, passou a somar 34 pontos, a quatro do líder Sporting e a um do F. C. Porto, que recebe ainda este domingo o Sporting de Braga. Já o Famalicão manteve-se com 10, no 14.º posto.

