Darwin dá empate ao Benfica frente ao Rangers

JN Hoje às 20:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Um golo do uruguaio Darwin Nuñez, aos 90+1, garantiu um ponto ao Benfica, esta noite de quinta-feira, na receção aos escoceses do Rangers (3-3), na terceira jornada do Grupo D da fase de Grupos da Liga Europa.

A partida até começou de feição para as águias que se adiantaram logo aos dois minutos, com um autogolo de Goldson e pareciam ter o controlo.

Aos 19 minutos, o central argentino do Benfica, Otamendi, foi expulso e complicou a tarefa da equipa.

Pouco depois, dois minutos, o conjunto de Glasgow deu a volta ao encontro, primeiro com um lance infeliz de Diogo Gonçalves a meter a bola na baliza de Vlachodimos e, logo a seguir, por Kamara.

Pouco depois do recomeço, Morelos aumentou para o Rangers, mas o Benfica não baixou os braços.

Rafa reduziu para 3-2 aos 77 minutos e, já mesmo nos últimos instantes, Darwin Nuñez minimizou o prejuízo, empatando a partida a três golos.

Com este desfecho, águias e escoceses repartem o comando, com sete pontos.

No outro jogo do Grupo D, os polacos do Lech Poznan venceram os belgas do Standard Liège, por 3-1.