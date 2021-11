Rui Farinha Hoje às 15:40 Facebook

Darwin Nuñez foi dispensado, nesta segunda-feira, da seleção do Uruguai, devido a uma lesão no joelho direito.

O avançado do Benfica magoou-se no domingo, na partida frente ao Braga, e foi obrigado a ser substituído. De acordo com a federação do país sul-americano, sofre "de um processo inflamatório tendinoso no joelho, com edema ósseo rotuliano".

O problema impede o futebolista de defrontar a Argentina e a Bolívia.