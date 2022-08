Darwin e a adaptação: "É como quando se deixa uma escola por outra"

Avançado diz que tem sido bem recebido e vai aprender a falar inglês.

"As coisas têm corrido muito bem. Estava um pouco nervoso no início, uma vez que era tudo novo. É um pouco como quando se deixa uma escola para ir para uma nova, com todos os novos colegas de turma, foi mais ou menos isso. Mas depois, à medida que os dias foram passando, senti-me relaxado com os meus colegas de equipa. Acolheram-me de forma calorosa", começou por dizer Darwin Núñez, em entrevista aos meios de comunicação do Liverpool.

O avançado uruguaio referiu que Firmino, Fabinho, Luis Díaz e Fábio Carvalho têm sido os jogadores com quem tem conversado mais, devido a facilidade em entender a língua. Porém, há uma forma fora do normal de comunicar que tem ajudado. "Estamos a fazer-nos entender uns aos outros com linguagem gestual. Dificilmente consigo dizer uma palavra em inglês neste momento. Mas, com o passar do tempo, vou tentar aprender inglês e depois poderei conversar mais com os jogadores. Quero mesmo aprender", explicou.

Os quatro golos frente ao Leipzig, na pré-época, foram dos grandes momentos do jogador no curto período no Liverpool. E deixaram-no confiante. "Gostei muito porque não estava à espera de marcar quatro golos. Depois de Salah me ter dado a marcação do penálti, que foi ótimo da parte dele e um gesto muito bonito. Felizmente, consegui marcar os quatro golos e por isso voltei ao hotel a sentir-me muito satisfeito e feliz. Os meus colegas de equipa felicitaram-me todos", disse.