Darwin é o Futebolista do Ano do Benfica

Avançado uruguaio bateu a concorrência de Rafa, Vlachodimos, Otamendi e Vertonghen nos Galardões Cosme Damião. Gonçalo Ramos foi eleito Revelação no Futebol Masculino.

O Benfica entregou esta quinta-feira os prémios anuais do clube, os galardões Cosme Damião. Além de Darwin, que venceu Futebolista do Ano, também Gonçalo Ramos foi premiado como Revelação Futebol Masculino, diante de Morato e Paulo Bernando.

Cloé Lacasse foi eleita Futebolista do Ano Feminina, Marcel Matz, técnico do Voleibol Masculino, conquistou a categoria Treinador do Ano e Pedro Pichardo venceu em Alteta de Alta Competição.

António Bastos Lopes, antigo jogador e treinador na estrutura de formação das águias, venceu o Galardão Carreira.