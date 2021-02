JN Hoje às 19:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Equipa de Jorge Jesus marcou duas vezes nos primeiros dez minutos e resolveu o assunto nesse período. Darwin e Otamendi assinaram os golos que devolvem as águias às vitórias.

O Benfica derrotou, esta segunda-feira, o Famalicão, por 2-0, e voltou às vitórias no campeonato, depois de dois empates e duas derrotas nas últimas quatro jornadas.

Em jogo da 18.ª jornada, a primeira da segunda volta da Liga, os benfiquistas entraram demolidoras e resolveram o assunto nos primeiros sete minutos, com golos de Darwin e de Otamendi, que se estreou a marcar de águia ao peito.

Com Jorge Jesus de regresso ao banco, após vários dias afastado devido à Covid-19, o Benfica ainda viu Gil Dias rematar ao poste na primeira parte, mas foi depois do intervalo que a reação do Famalicão, agora orientado por Silas, mais se fez sentir.

O resultado, contudo, não sofreria alterações e o Benfica apanha o Braga no terceiro lugar e reduz, à condição para oito pontos a desvantagem para o líder Sporting.