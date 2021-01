JN Hoje às 22:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Golos de Darwin Nuñez, Rafa e Cervi permitiram ao Benfica vencer o Belenenses SAD, por 3-0, e garantir a presença nas meias-finais da Taça de Portugal, onde terá de medir forças com o resistente Estoril.

O primeiro tento das águias surgiu aos 32 minutos, com o avançado uruguaio aproveitou um desentendimento entre Gonçalo Silva e o guarda-redes André Moreira, para marcar.

Veja o golo de Darwin (1-0):

O Benfica nem deixou o adversário reagir e cinco minutos depois festejava o segundo tempo aos azuis. Aos 37 minutos, num canto na esquerda, Grimaldo cruza para o outro lado da área, Jardel cabeceia, a bola passa por vários jogadores do Belenenses SAD e Rafa, junto ao poste esquerdo, só teve de encostar.

Veja o golo de Rafa (2-0):

PUB

Até ao intervalo, o marcador não voltou a funcionar.

No segundo tempo os treinadores começaram a mexer nos "onzes" e foi no Benfica que tiveram mais efeito, com Cervi a aumentar para 3-0, aos 72 minutos, num chapéu ao guarda-redes André Moreira, após passe de Rafa.

Veja o golo de Cervi (3-0):

A partir daqui, as águias, que esta quinta-feira foram orientadas por João de Deus, devido a Jorge Jesus estar com uma infeção respiratória, controlaram a partida e não deram grandes oportunidades aos azuis de reagirem.

Com este triunfo, o Benfica garantiu uma vaga nas meias-finais, na qual terá pela frente o Estoril, que derrotou o Marítimo (3-1).