Darwin em Liverpool para assinar por cinco temporadas

Darwin Nuñez está em Inglaterra desde este domingo para assinar contrato com o Liverpool, que será válido por cinco temporadas. O Benfica recebe 75 milhões de euros fixos pela transferência, a que se acresce 25 milhões por objetivos.

O negócio está fechado. Após uma maratona negocial no sábado, as partes chegaram a acordo sobre todos os detalhes da transação. Além de 75 milhões à cabeça, as águias vão receber 25 milhões caso o avançado uruguaio seja titular em 60 jogos dos "reds" durante os cinco anos de vínculo. Meta que os encarnados consideram fácil de atingir.

Antes de assinar contrato, o jogador, de 22 anos, vai efetuar exames médicos, condição indispensável para a concretização do negócio. O acordo, que foi selado entre Rui Costa, presidente do Benfica, e Julian Ward, diretor desportivo do Liverpool, foi intermediado pelo empresário Jorge Mendes, que recebe cerca de 10 por cento do bolo total da transferência. Por seu lado, o Almeria tem direito a 20 por cento das mais valias da transação - 10 milhões, que tem esse valor como limite.

Apesar do acordo já ter sido alcançado, o Benfica só deve comunicar a venda de Darwin na segunda-feira à CMVM.