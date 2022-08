Darwin estreia-se a titular no Liverpool, agride adversário e é expulso

JN Hoje às 21:48 Facebook

O ex-jogador do Benfica Darwin foi, esta segunda-feira, titular no jogo do Liverpool diante do Crystal Palace na segunda jornada da Liga inglesa.

Darwin estreou-se esta noite a titular nos "reds" mas acabou por ter um jogo para esquecer. Numa altura em que Liverpool perdia por 1-0, o avançado não reagiu bem a uma provocação de um adversário e acabou por agredi-lo, tendo sido expulso.

Veja o momento:

O Liverpool acabou por empatar (1-1) com Luis Díaz a evitar a derrota dos "reds", que voltaram a marcar passo na Premier League.