Darwin falha seleção para acertar saída

O avançado Darwin falhou o jogo de ontem do Uruguai, frente ao Panamá, por estar em "trânsito" para o Liverpool.

A federação sul-americana alegou motivos de saúde para a ausência, mas, na verdade, o futebolista esteve em contacto permanente com o empresário para limar as últimas arestas da saída do Benfica.

Ao que o JN apurou, houve lugar a mais reuniões, ontem de manhã, entre o Benfica e o emblema inglês no sentido de acertar os últimos detalhes do negócio. O passe do uruguaio é vendido por 80 milhões, a que se juntam 20 milhões que dependem de objetivos.