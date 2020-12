Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:21 Facebook

O Benfica venceu (2-1), esta terça-feira no Estádio da Luz, o Portimonense na 11.ª jornada da Liga. Rafa esteve em destaque nos encarnados.

A equipa das águias inaugurou ao marcador aos 12 minutos, por Darwin, na sequência de uma assistência de Rafa. Depois, foi o português a festejar, depois de aproveitar um ressalto na área e ultrapassar Moufi. O Portimonense ainda reduziu, já nos descontos, por Gilberto, que marcou na própria baliza.

Com este resultado, o Benfica recuperou o segundo lugar e soma 27 pontos, menos dois do que o líder Sporting, enquanto o Portimonense mantém o 18.º e último lugar, com oito.

Veja os golos: