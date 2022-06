Darwin já veste a camisola do Liverpool e Matic reencontra José Mourinho

Há mais um clube na corrida por Mbemba e o Boavista anunciou mais um reforço. Darwin já foi oficializado no Liverpool e Matic vai voltar a trabalhar com José Mourinho.

F. C. Porto: Há mais um clube interessado na contratação de Mbemba. Depois de Marselha, Lyon e Fiorentina, a imprensa turca garante que o Trabzonspor se juntou à corrida para a contratação do congolês, que terminou contrato com o clube azul e branco e pode sair a custo zero.

Boavista: O médio Bruno Lourenço deixou o Estoril Praia para assinar com os azadrezados por três temporadas. O internacional sub-18 português, de 24 anos, somou 58 jogos e cinco golos nas últimas duas épocas ao serviço dos "canarinhos" e sagrou-se campeão da II Liga (2020/21), já depois de ter juntado a Liga à Taça Revelação com o Desportivo das Aves (2018/19). "É um clube com uma grande história e uma mística especial, algo que também me traz uma enorme responsabilidade. Chego com o objetivo de trabalhar sempre nos limites e dar o máximo dentro de campo, de forma a corresponder às expectativas dos adeptos", afirmou o atleta.

Liverpool: Os "reds" oficializaram a chegada de Darwin Nuñez. O avançado de 22 anos, que se tornou a segunda transferência mais cara da história do futebol português (75 milhões mais 25 por objetivos), superada apenas por João Félix, garantiu que escolheu o Liverpool para "ganhar títulos". "Quero ganhar muitos troféus no Liverpool. É o meu estilo de jogo. Há alguns grandes jogadores aqui e acho que vou adequar-me a este estilo de jogo. É um clube muito grande e espero poder dar tudo o que tenho para ajudar a equipa", afirmou.

Manchester City: Scott Carson renovou por uma época. O guarda-redes inglês ingressou na equipa de Pep Guardiola em 2019, por empréstimo do Derby County. "Estou muito feliz por continuar mais uma época no Manchester City", frisou o jogador aos meios do clube.

Wolverhampton: Segundo o jornal "The Athletic", João Moutinho já tomou uma decisão quanto ao futuro e deve continuar ao serviço dos "wolves", com quem está em final de contrato. A mesma publicação adianta ainda que o médio português pretende assinar um contrato válido por mais duas temporadas.

AS Roma: Nemanja Matic, ex-jogador do Benfica, vai trabalhar pela terceira vez na carreira com José Mourinho: Em janeiro de 2014, o sérvio chegou para jogar no Chelsea e, no verão de 2017, viajou até Old Trafford para se juntar ao técnico português. O médio foi oficializado na Roma esta terça-feira e é o primeiro reforço da equipa italiana para a nova temporada. "Não vejo a hora de conhecer todos os meus companheiros", disse o atleta.