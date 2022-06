"Darwin joga sem medo e é poderoso", diz Jurgen Klopp

JN Hoje às 12:48 Facebook

Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, está rendido e elogiou a contratação dos "reds". Técnico define uruguaio como atleta "maravilhoso" e "a peça perfeita" para o Liverpool.

O treinador do vice-campeão inglês está fascinado com a "maravilhosa" aquisição do clube que, na sua visão", joga sem medo, é poderoso" e dará certamente grande alegria aos adeptos do Liverpool.

"Estou muito agradecido a toda a gente no clube por tornarem isto possível. Mostrámos ambição em níveis idênticos. O Darwin é um jogador maravilhoso, já muito bom, mas com muito potencial para tornar-se ainda melhor. É por isso que é entusiasmante. A idade, vontade, o desejo de ser melhor do que é. A crença dele no nosso projeto era o que procurávamos", sublinhou o responsável alemão em declarações ao site do Liverpool.

O treinador acredita que as características do uruguaio adequam-se plenamente no modelo estratégico da equipa. "Está tão entusiasmado quanto nós, o que significa uma boa relação. Acredita que encaixa aqui e nós acreditamos que é a peça perfeita", acrescentou.

Segundo o técnico, o atacante tem todas as características que a formação procurava." Pode definir o ritmo do jogo, traz energia, ameaça o espaço no centro e nas alas. É agressivo e dinâmico", acentuou ainda.

Apesar das faculdades e do mediatismo da contração, o uruguaio não tem desde já lugar garantido no onze. "É importante perceber que há um trabalho em curso com Darwin. Ele reconhece isso, certamente. Adoro o foco e a sua humildade. Temos opções fantásticas no ataque e ele tornou-se em mais uma. Não há pressão. Assinou um contrato de longa duração e pretendemos estimular o talento e vê-lo a crescer", concluiu.